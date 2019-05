Il Prefetto Camporota in visita alla Capitaneria di Porto di Rimini

Mercoledì mattina, il Prefetto di Rimini, dottoressa Alessandra Camporota, si è recata in visita presso la Capitaneria di porto di Rimini ove, dopo essere stata accolta con la resa degli onori dal Capo del Compartimento marittimo di Rimini, Capitano di Fregata (CP) Pietro Micheli, ha incontrato gli Ufficiali in servizio presso la Capitaneria. In questa occasione, il Capo del Compartimento marittimo ha illustrato al Prefetto i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, calate nella realtà di Rimini, nonché le attività principali di vigilanza e polizia giudiziaria recentemente svolte dalla Capitaneria di porto di Rimini e dai suoi Uffici dipendenti (Cesenatico, Bellaria, Riccione e Cattolica), con particolare riguardo agli aspetti demaniali, ambientali e della pesca. Inoltre, sono state fornite alcune prime indicazioni sulle molteplici attività che verranno svolte durante il periodo estivo lungo il litorale del Compartimento marittimo a salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione. Successivamente, il Prefetto ha avuto modo di visitare la Sala Operativa della Capitaneria visionando i sistemi operativi di monitoraggio in dotazione e la motovedetta CP 842 dedicata al soccorso in mare.