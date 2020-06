Il prefetto Camporota riceve il nuovo comandante della PolStrada

Il prefetto Alessandra Camporota ha ricevuto a Palazzo Massani, in visita di presentazione, Alfredo Magliozzi, che ha assunto recentemente l’incarico di dirigente della locale Sezione della Polizia Stradale per la provincia di Rimini. Nel corso dell’incontro, che si è incentrato su un quadro generale della sicurezza stradale nell’ambito provinciale, il nuovo comandante della Polizia Stradale ha espresso l’impegno per una fattiva collaborazione, specie sul piano del contenimento e del contrasto al fenomeno della incidentalità stradale. Il Prefetto Camporota ha altresì manifestato a Magliozzi "vivo apprezzamento per le meritevoli attività svolte dalla Polizia Stradale nel territorio riminese, in particolar modo durante la fase della gestione della recente emergenza sanitaria".



