Il presidente Bonaccini in vista istituzionale a Misano

Sabato 20 giugno il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sarà a Misano in visita istituzionale per una serie di appuntamenti con l’Amministrazione e gli operatori turistici, utili a fare il punto sulla ripartenza delle imprese legate all’industria dell’accoglienza, oltre a verificare l’avanzamento di alcuni progetti strategici e strutturali che vedono la città coinvolta direttamente. Si tratta in primo luogo dell’intervento sul lungomare di Misano ed il collegamento a Portoverde, il progetto sul polo scolastico e le iniziative da mettere a punto per sfruttare al massimo il doppio appuntamento con il motomondiale nel prossimo settembre. Il Presidente Bonaccini incontrerà nel pomeriggio al Parco Mare Nord anche gli studenti delle scuole che si riuniranno proprio sabato per una ‘festa del saluto’ di fine ciclo scolastico, presenziando alla consegna dei diplomi da parte dell’Amministrazione con una gustosa sorpresa. “Abbiamo concordato questa visita – dice il Sindaco Fabrizio Piccioni – perché in una fase così particolare è importante fare il punto sui progetti che abbiamo in corso ed incontrare gli operatori turistici, ascoltare le loro considerazioni e domande a proposito delle diverse forme di sostegno attivate dalla Regione. Ci confronteremo anche sui progetti legati alla mobilità ed incontreremo alcune eccellenze che il territorio esprime in termini di innovazione”.

