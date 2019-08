Il presidente del Rimini Giorgio Grassi colpito da un lieve malore

Il Rimini F. C. rende noto che in data 5 agosto il presidente Giorgio Grassi è stato colto da lieve malore. Il medico che lo ha visitato gli ha prescritto 15 giorni di assoluto riposo. La gestione ordinaria e straordinaria della società, per il tempo necessario affinché il presidente Grassi si ristabilisca completamente, è stata delegata al segretario generale Marco Mercuri e al direttore sportivo Rino D’Agnelli.