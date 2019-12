Il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, al Grand Hotel di Rimini

Confcommercio della provincia di Rimini e l’associazione 50&Più Rimini si preparano al Galà degli Auguri organizzato in partnership con Vittoria Assicurazioni. Appuntamento speciale quello di domani sera (mercoledì 4 dicembre dalle ore 20) al Grand Hotel di Rimini, che vedrà la presenza del presidente nazionale di Confcommercio – Imprese per l’Italia e di 50&Più, Carlo Sangalli. Insieme a lui, il mondo imprenditoriale riminese con gli associati di Confcommercio e 50&Più e i rappresentanti delle istituzioni: gli onorevoli del nostro territorio, i vertici delle autorità politiche regionali, i sindaci dei Comuni della provincia, i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio e i rappresentanti nazionali e regionali di Confcommercio e 50&Più. A fare gli onori di casa il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino e il presidente dell’associazione 50&Più Rimini, Gaetano Callà. Il Galà degli Auguri sarà l’occasione per premiare 12 imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi del territorio che vantano oltre 25, 40 e 50 anni di attività con la consegna, rispettivamente, dell’Aquila d’Argento, l’Aquila d’Oro e l’Aquila di Diamante. Il prestigioso riconoscimento, istituito nel 1975 da 50&Più, aderente a Confcommercio, dà merito agli imprenditori dei vari settori degli anni dedicati al lavoro, che vengono insigniti del titolo di Maestri del Commercio.