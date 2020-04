Il 'profeta' Hernanes scende in campo per il 'Team Bòta di Rimini'. Il centrocampista brasiliano ex Lazio, Juventues e Inter, ora in forza al San Paolo, sarà il protagonista della diretta Instagram organizzata dalla rete di volontari riminesi che fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus si è attivata per supportare le persone in difficoltà attraverso varie iniziative nel campo della beneficenza, della salute e del volontariato. Appuntamento domani, mercoledì 22 aprile, alle 21 (ora italiana, le 16 in Brasile) sui profili Instagram di Hernanes e di Michele Lari, uno dei fondatori e principali promotori del 'Team Bòta'. E' stato proprio quest'ultimo a rivolgere l'invito al campione brasiliano. “Io ed Hernanes ci siamo conosciuti in Cina diversi anni fa – spiega Lari -. Io mi trovavo lì per motivi di studio, mentre ai tempi lui militava nell'Hebei CFFC. E' nata subito una bellissima e sincera amicizia che ci ha portato più volte ad incontrarci per condividere la nostra passione per il mondo del pallone. Un'amicizia che prosegue ancora oggi, tanto che Hernanes ha deciso di accettare molto volentieri l'invito della nostra rete di volontari. Durante la live di domani parleremo naturalmente di calcio ma anche e soprattutto dell'emergenza Coronavirus e di ciò che tutti noi possiamo fare per superare questa crisi senza precedenti”. Il tema principale della serata sarà però quello della solidarietà.

“Durante la diretta – continua Lari – lanceremo una raccolta fondi per sostenere le attività del Team Bòta di Rimini, un gruppo composto da circa 170 volontari che ogni giorno si adoperano per portare un sorriso e fare del bene alla nostra città. Le attività messe in campo sono davvero tante, e vanno dalla consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci all'acquisto e alla donazioni di generi alimentari, dalla distribuzione di mascherine insieme alla Protezione Civile al supporto psicologico a distanza e tanto altro ancora. Un grazie di cuore ad Hernanes per la disponibilità e per aver deciso di supportare il nostro progetto”.