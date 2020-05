Il ricercato pizzicato mentre passeggia sul lungomare

La passeggiata serale sul lungomare di Rimini si è rivelata fatale per un cittadino croato 57enne arrestato dalla polizia di Stato in quanto ricercato. L'uomo, intorno alle 21, stava camminando sul litorale quando è stato notato da una pattuglia delle Volanti con gli agenti che hanno deciso di fermarlo per identificarlo. Al controllo dei documenti è emerso che sullo straniero pendeva un mandato di cattura, emesso dal Tribunale di Bologna, in quanto ritenuto colpevole di una tentata rapina ai danni di una banca avvenuta nel capoluogo emiliano nel 2013 quando era stato arrestato in flagranza ancora all'interno dell'istituto di credito. Il 57enne, formalmente residente a Riccione ma di fatto senza fissa dimora, è stato quindi portato in Questura per le pratiche di rito e poi trasferito nel carcere dei "Casetti" per scontare la condanna.

