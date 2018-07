Il riminese Alberto Boschetti vincitore del concorso per aspiranti top model di Elite Model Look

Sono stati oltre 5.000 gli aspiranti top model iscritti ai 5 live casting realizzati da Elite Model Look Italia 2018 presso i centri commerciali Klépierre in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Lombardia: tra tutti i partecipanti solo 77 (44 ragazze e 33 ragazzi) sono stati i protagonisti della finale che si è tenuta mercoledì 18 luglio presso il Verti Music Place di Radio Italia dove sono stati proclamati vincitori assoluti Beatrice Gasparini e il riminese Alberto Boschetti. Alberto ha 19 anni, è nato e vive a Rimini, frequenta Scienze Politiche all’Università di Bologna. Gioca a tennis ma sogna di fare sci a livello agonistico. Ama leggere e cucinare e ha una passione per Stevie Wonder.

I due vincitori hanno ottenuto il favore della Giuria formata dai model manager di Elite Milano e presieduta da Elena Mansueto, Head of Women’s Division di Elite Milano e da Ruggero Quarta, Head of Men’s Division di Elite Milano, che ha avuto modo di osservarli e valutarli durante le prove di catwalk e shooting fotografico. Beatrice e Alberto rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale del contest, la prestigiosa Elite Model Look World Final - che quest’anno celebra il suo 35esimo anniversario - durante la quale si riuniranno i direttori delle agenzie del Gruppo per decidere chi entrerà a far parte del network internazionale di Elite.