Il Rimini Calcio risponde all'amministrazione comunale: "Variazioni societarie saranno comunicati tempestivamente"

In merito alla questione riguardante gli assetti societari del Rimini Calcio, sulla cui questione erano intervenuti il sindaco Andrea Gnassi e l'assessore allo Sport GanLuca Brasini nella giornata di giovedì, in una nota stampa è arrivata la risposta della società che, per prima cosa, ricorda come la "Rimini F. C. S.r.l è nel pieno controllo dell'attuale proprietà che ne detiene la totalità delle quote". Sulle questioni future, di un eventuale vendita o dell'entrata di altri soggetti, la stessa società rassicura che "Qualsiasi variazione o passaggio di quote verranno tempestivamente comunicati, nel segno della trasparenza che ha sempre contraddistinto la società. Il tutto, comunque, può essere verificato in qualsiasi momento tramite visura camerale. Il dottor Massimo Nicastro, che come noto risiede negli Stati Uniti, sarà a Rimini dopo Ferragosto. In quell'occasione sarà sua premura presentarsi ufficialmente alla stampa e all'opinione pubblica, oltre che naturalmente incontrare l'amministrazione comunale e tutte le autorità che vorranno conoscerne il progetto e le motivazioni che lo hanno spinto a investire nel Rimini F. C. e nella città di Rimini".