Il Rotary Club dona una nuova fornitura di cibo alla Papa Giovanni per le famiglie in difficoltà

E' stata consegnata sabato una nuova fornitura di prodotti alimentari alla Comunità Papa Giovanni XXIII da parte del Rotary Club di Rimini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La comunità, che sta al momento aiutando più di 150 famiglie, ha immediatamente iniziato la distribuzione a persone in particolare situazione di disagio e precarietà. In questo periodo il Rotary Club di Rimini ha deciso di intervenire in modo veloce e deciso per supportare le associazioni che si sono dedicate a chi è stato particolarmente colpito dalle conseguenze economiche dell'emergenza Covid. Tra queste la Mensa San Antonio, le Suore Clarisse e la Comunità Papa Giovanni XXIII.