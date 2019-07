Il senatore Barboni "scatta" una foto delle elezioni regionali e riflette sullo stato di Rimini

Antonio Barboni, medico, generale della Aeronautica in congedo, è stato eletto Senatore del Collegio che comprende Rimini e Cesena nel Marzo del 2018. Ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno a VideoRegione che andrà in onda Lunedì alle 23 e15, il Senatore che fa parte del gruppo di Forza Italia si dichiara ottimista per la sua parte politica: "in Emilia Romagna quando il centro destra si è presentato unito spesso ha vinto, succederà anche alle prossime elezioni regionali. I sondaggi spiegano che possiamo farcela, come è avvenuto un mese fa a Ferrara e a Forlì". Barboni si è espresso anche sulla amministrazione di Rimini, città nella quale vive: " il Sindaco Andrea Gnassi ha indubbiamente dato vita a importanti opere pubbliche, appena eletto al Senato mi sono messo a disposizione della comunità riminese tutta. Con Gnassi collaboro, la venuta a Rimini delle Frecce tricolori ne costituisce esempio".