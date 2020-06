Il Silb: "Vogliamo lavorare in totale sicurezza, ma dovete lasciarci lavorare"

Il presidente regionale del SILB Emilia Romagna, Gianni Indino è intervenuto sulle linee guida della Conferenza delle Regioni per le discoteche: “Rispetto al protocollo da noi proposto alcuni aspetti sono stati accolti, altri meno. Per qualche cambiamento confidiamo nella Regione Emilia Romagna, che con l’assessore Corsini si è sempre dimostrata attenta alle esigenze del nostro mondo”. Il mondo della notte, allo stesso tempo, ha organizzato nella mattinata di mercoledì un flash-mob a Roma davanti a Montecitorio: "Come si fa a ballare a due metri di distanza. Siamo molto preoccupati. Ricordate che la notte e il divertimento sono importantissimi, sono anche terapeutici". Con il Silenzio suonato in piazza Montecitorio si è svolto oggi un flash mob dei gestori dei locali di intrattenimento della Silb che hanno contestato le linee guida della Fase 3 per le discoteche: "Vogliamo lavorare in totale sicurezza, ma dovete lasciarci lavorare", hanno detto i partecipanti, maglietta e mascherina bianca e con il logo dell'associazione "Siamo qui in piazza perché il governo di è completamente dimenticato di noi. Il governo ha previsto la riapertura di tutte le attività economiche del paese con l'esclusione delle discoteche per evitare gli assembramenti. Però questi assembramenti li stiamo vivendo nelle movide con molti problemi. Noi potremmo invece garantire la sicurezza", hanno concluso.

“Il flash mob organizzato da SILB-Fipe a Roma volutamente non è stata un’adunata, ma ha visto partecipare i presidenti regionali e provinciali della nostra associazione insieme ad un centinaio di gestori dei locali e lavoratori del settore intrattenimento. Nel corso della mattinata scandita dallo slogan “Il silenzio fa rumore” – spiega il presidente del Silb-Fipe Emilia Romagna, Gianni Indino - si sono visti deputati e senatori dell’opposizione, dalla romagnola Raffaelli, a Salvini, Gasparri e Borgonzoni, che hanno ascoltato le nostre richieste e le nostre proposte per la ripartenza del settore. Purtroppo invece non si è visto nessun membro della coalizione di governo. Un segnale preoccupante per noi, che avremmo auspicato un interessamento, anche solo con la promessa di fissare un incontro nelle sedi istituzionali. Siamo già stati ascoltati dalle Commissioni, è vero, ma di quelle audizioni non abbiamo avuto riscontro: pensiamo sia giunto il momento di essere ascoltati dal premier Conte e da Fransceschini, nostro ministro di riferimento, ai quali vorremmo ribadire le nostre istanze. Confermiamo dunque l’assoluta necessità da parte delle istituzioni di un tempestivo e adeguato ristoro dei danni subiti per la forzata e perdurante chiusura delle attività, lo stralcio delle imposte e la garanzia di un congruo contributo a fondo perduto".

"Intanto oggi sono state rese pubbliche le linee guida per la riapertura dei locali da ballo da parte della Conferenza delle Regioni - prosegue Indino. - Rispetto al protocollo da noi proposto alcuni aspetti sono stati accolti, altri meno: ora confidiamo nella Regione Emilia Romagna, che con l’assessore Corsini si è sempre dimostrata attenta alle esigenze del nostro mondo, affinché si possa arrivare ad altri risultati. Di queste linee guida soprattutto non ci spieghiamo i 2 metri di distanza da tenere in pista, oltre a dover rimanere con la mascherina. A maggior ragione perché si impone di ballare solo all’aperto, cosa che permetterà di riaprire solamente ad alcuni locali facendo così figli e figliastri. A Rimini ad esempio non potranno riprendere l’attività locali storici come l’Altromondo Studios, il Cocco, il Carnaby o il Life. Speriamo davvero in un ravvedimento su questi e su altri punti, come l’impossibilità di servire da bere al bancone, cosa possibile ad esempio nei bar mantenendo il dovuto distanziamento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Avere una base di ripartenza dopo mesi di buio e silenzio assoluto da parte delle istituzioni - conclude il presidente del Silb-Fipe Emilia Romagna - permetterà almeno di far riaprire i locali che si sono attrezzati per un’offerta diversa dal ballo, ad esempio la cena-spettacolo. Il nostro compito sarà di fare rispettare le regole, anche quelle che non riteniamo congrue, ma speriamo ancora in qualche cambiamento, soprattutto se nei prossimi giorni continueremo ad essere confortati dai dati sui contagi che continuano ad essere in calo costante. Auspichiamo dunque un intervento della Regione e, perché no, a breve anche in un’apertura totale sempre continuando a comportarci con la massima attenzione”.