Il sindacato Uil attacca il direttore Ausl Tonini su "chiusure e protezioni"

Il direttore generale dell'Ausl Romagna Marcello Tonini "avrebbe mandato una missiva alla Regione in cui chiedeva la chiusura di tutto il territorio della provincia di Forli'-Cesena". Lo hanno reso noto giovedì le segreterie confederali Uil di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini, precisando che "la Regione ha risposto di no".

Ma il punto per il sindacato è un altro. "A che titolo il direttore di Ausl Romagna parla per intere comunità" ed "è mai possibile articolare una simile richiesta senza alcun tipo di confronto?". La Uil si chiede inoltre "che effetti può avere sui tanti lavoratori oggi chiamati in servizio una simile comunicazione". Sottolineando che "non vi è alcuna follia, ma studiata strategia nell'iniziativa di Tonini". Il confronto "limitato" è stato infatti "il metro con cui Tonini ha tentato di dirigere le relazioni in questi anni".

E "oggi cerca solo di allargare il campo di azione". Dalla Uil arriva quindi la richiesta alle istituzioni di "intervenire per mettere un freno. Tonini come direttore di Ausl Romagna è una delle tante voci". E una voce "in scadenza, che in alcun modo può permettersi di agire in solitudine". La convinzione delle Uil romagnole è che "solo da un confronto costante e convinto può venire un benessere diffuso". Ci sono migliaia di dipendenti che lavorano giorno e notte "con l'unica preoccupazione di aiutare e nella speranza di non portare a casa il virus" e a "decine" sono stati contagiati. "Per loro tutti noi pretendiamo rispetto ed adeguate protezioni. Questa deve essere oggi la priorità per il direttore di Ausl Romagna", e' la chiosa del sindacato.