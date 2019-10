Il sindaco Alice Parma nominata coordinatrice Anci della provincia di Rimini

Si è svolta giovedì mattina la riunione dei sindaci della provincia di Rimini aderenti ad ANCI. Alla riunione, che si è svolta presso gli uffici della Provincia, hanno preso parte Domenica Spinelli sindaco di Coriano, Filippo Giorgetti sindaco di Bellaria Igea Marina, Alice Parma sindaco di Sant’Arcangelo di Romagna, Riziero Santi sindaco di Gemmano, Stefania Sabba sindaco di Verucchio, Fabrizio Piccioni sindaco di Misano Adriatico e Ronny Raggini sindaco di Poggio Torriana.

Tramite delega hanno partecipato alla nomina del nuovo coordinatore provinciale ANCI i sindaci di Rimini Andrea Gnassi, di Novafeltria Stefano Zanchini, di San Clemente Mirna Cecchini e di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli. I sindaci hanno nominato all’unanimità Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna.

Nel corso della riunione Alice Parma ha assicurato il suo impegno per dare forza alle esigenze di tutti i comuni della provincia di Rimini e per rappresentare le richieste delle comunità locali presso i livelli regionali e nazionali di ANCI e nel confronto con Regione e Governo, arricchendo ulteriormente lo spirito unitario dell’associazione dei comuni italiani. I primi due impegni della nuova coordinatrice saranno il coinvolgimento di tutti i sindaci della provincia soci dell’associazione intenzionati a partecipare alle commissioni di lavoro di ANCI Emilia-Romagna e nazionale, e un incontro per approfondire con i tecnici ANCI la nuova Legge di Bilancio appena verrà depositata in Parlamento.