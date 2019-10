Il sindaco Giorgetti all'università di Modena come relatore sulla sicurezza urbana

Occasione prestigiosa quella di venerdì per l’Amministrazione Comunale e per il Sindaco Filippo Giorgetti, il quale è stato chiamato a relazionare al workshop organizzato dal Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU) nel contesto del XXXIII Congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia, in svolgimento fino a domani presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena. Il workshop, dal titolo “La sicurezza urbana: fare ricerca per migliorare le pratiche”, ha visto interventi di esponenti accademici ed il confronto fra tre amministratori locali: oltre al primo cittadino di Bellaria Igea Marina, il Vice Sindaco di Milano Anna Scavuzzo e l’Assessore del Comune di Modena Andrea Bosi. Nel suo intervento all’Università di Modena, il Sindaco Giorgetti ha avuto modo di ricordare l’attività svolta sul territorio dall’Osservatorio provinciale riminese sulla criminalità organizzata, “esempio importante e significativo di cooperazione interistituzionale, da tempo impegnato in una preziosa opera di denuncia e sensibilizzazione sui rischi di infiltrazione nel tessuto economico e sociale della Riviera, così come di promozione di iniziative culturali e politiche sui temi della sicurezza e della vivibilità urbana.”



Proprio in seno all’Osservatorio provinciale, di cui il Comune di Bellaria Igea Marina è cofondatore e membro attivo, è nata la pubblicazione di alcuni volumi che in mattinata il Sindaco ha portato all’attenzione dei partecipanti. Il primo nasce dalla riflessione condotta dal Prof. Roberto Cornelli ed è intitolato ‘L'altra faccia del benessere, questione criminale e cambiamento sociale nella Provincia di Rimini’, offrendo un’analisi articolata di determinate dinamiche del territorio costiero; il secondo, è stato presentato in anteprima al workshop ed è intitolato ‘Sicurezza urbana e legalità nelle città: dai problemi alle politiche locali – Approfondimenti e buone pratiche per amministratori locali’. Il terzo appartiene alla stessa collana ed è “I confini delle mafie” di Stefania Crocitti. Come amministratore pubblico, Giorgetti ha sottolineato anche l’importanza del Forum Italiano sulla Sicurezza Urbana “quale contesto di scambio e di confronto sulle migliori pratiche in uso nelle città: in tema di gestione degli spazi pubblici, di cooperazione tra pubblico e privato nei processi di rigenerazione urbana, di partecipazione dei cittadini e di collaborazione tra autorità locali e nazionali”, evidenziando poi “il valore dell’approccio scientifico nel soppesare e comprendere la crescente insicurezza dei cittadini, talvolta fondata ma spesso determinata da una percezione in controtendenza rispetto ai dati raccolti sul campo.”



Lo stesso FISU, di cui il Comune di Bellaria Igea Marina è socio e, dal 2012, onorato membro del comitato esecutivo, si è riunito martedì scorso a Prato per l’annuale Assemblea Generale: anche in terra toscana, il Sindaco Giorgetti è stato presente per un’occasione di confronto in tema di politiche integrate di sicurezza per migliorare la vivibilità delle città.