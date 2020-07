Il sindaco Giorgetti in visita al posto estivo di polizia di Bellaria

Sabato mattina, presso il Posto di Polizia estivo della Questura di Rimini di Bellaria Igea Marina, la visita e l'augurio di buon lavoro da parte del Sindaco Filippo Giorgetti e di una rappresentanza della Giunta, dei rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine operanti sul territorio, nonché di esponenti delle categorie economiche e della società civile. Il personale impiegato nei locali di piazza Falcone e Borsellino 19 (sei unità a rotazione sul territorio e due a turnazione in ufficio) è operativo dallo scorso 7 luglio, e lo sarà fino al prossimo 31 agosto. Soddisfazione e gratitudine è stata espressa dal Sindaco Giorgetti "in particolare per l'impegno profuso dal Questore affinchè, anche in un anno così difficile, potesse essere operativo un presidio prezioso e rassicurante per la comunità di Bellaria Igea Marina e per i suoi ospiti estivi."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.