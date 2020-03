Il sindaco Gnassi: "Ho pianto vedendo la città di Rimini vuota"

"Ho pianto. E ho preso forza, da questo video". E' un Andrea Gnassi commosso quello che affida alla propria pagina Facebook un pensiero dopo aver visto il filmato, realizzato da realizzato da Adriapress e ProgettoCom, in cui si raccontano questi giorni difficili di blindatura della città per combattere il contagio da Coronavirus e per sensibilizzare i cittadini a fare una donazione all'Ausl. "Sono in Comune - spiega il sindaco sul suo social network. - Stiamo predisponendo controlli e atti per ulteriori chiusure. Dure ma necessarie. E atti per sostenere l"ospedale e l'azienda sanitaria. Spero che lavorando tutta stanotte, già da domani e per la prossima settimana cominceranno ad attuarsi.

Grazie ancora a tutti. Ce la dobbiamo fare. Ce la faremo! Grazie per questo video e per tutti gli atti d'amore verso Rimini in questi giorni durissimi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.