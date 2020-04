Il sindaco Piccioni negli orti degli anziani: "Tornati al lavoro nel rispetto delle condizioni di sicurezza”

Martedì mattina il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, prima di recarsi in Comune per la quotidiana attività amministrativa, ha fatto visita agli orti comunali gestiti da anziani, riaperti nella giornata di ieri in seguito all’ultima ordinanza regionale. Il primo cittadino ha potuto verificare come in molti siano tornati al lavoro per coltivare il proprio appezzamento di terra, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento e dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza necessari. “E’ stata anche l’occasione per scambiare, naturalmente a distanza, alcune parole con i nostri cittadini – spiega Piccioni –, che ho visto molto contenti. Dopo due mesi rinchiusi in casa, con il pensiero di un orto da curare, il poter tornare ai propri appezzamenti li ha fatti un po’ rinascere. Mi sono raccomandato di mantenere le distanze di sicurezza, di non fermarsi a chiacchierare e di non accedere più di una persona per orto, altrimenti saremo costretti a prendere provvedimenti di chiusura o di alternare la presenza. Oltre a me hanno fatto un sopralluogo anche gli agenti della Polizia Municipale. Torneremo nei prossimi giorni per verificare il rispetto delle indicazioni, ma da quel che ho potuto constatare tutti sono al lavoro nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e sono certo che continueranno a farlo”.

