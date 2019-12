Il sindaco Piccioni saluta il direttivo ed il nuovo presidente dell’associazione albergatori di Misano

Il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, ha incontrato insieme alla giunta comunale il nuovo direttivo dell’Associazione Albergatori per salutarne la nuova nomina insieme al neo presidente Massimo Leardini e per scambiare gli auguri in vista delle Feste. Primo incontro operativo domani pomeriggio, quando insieme agli operatori turistici saranno analizzati i numeri del 2019 disponibili insieme ad una valutazione delle attività promozionali svolte, oltre ad un primo sguardo sugli eventi già in calendario il prossimo anno.