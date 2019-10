Il sindaco Tosi indagata per gli scontri sul Trc, il Gup si dichiara incompatibile

Si è conclusa con un nulla di fatto l'udienza davanti al Gup Vinicio Cantarini che vedeva il sindaco di Riccione, Renata Tosi, nelle vesti di indagata per aver ostacolato i lavori del cantiere del Trc. Il primo cittadino, infatti, avrebbe dovuto rispondere della accuse di interruzione di pubblico servizio e abuso d'ufficio per aver intralciato la realizzazione della metropolitana di costa. Difesa dall'avvocato Cesare Brancaleoni, il legale della Tosi aveva chiesto al Gup di inserire nel fascicolo anche l'archiviazione di Graziella Cianini, all'epoca dei fatti comandante della Municipale della Perla Verde, che era stata indagata insieme al sindaco. Il Gup Cantarini, tuttavia, ha rilevato come in occasione del decreto di archiviazione lo stesso giudice aveva seguito il fascicolo nelle vesti di Gip e, quindi, si è dichiarato incompatibile. Per giudicare la Tosi, quindi, sarà necessario nominare un nuovo giudice per l'udienza preliminare.