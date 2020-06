Il sindaco Tosi scrive all'Ausl: "Servono almeno 10 nuovi ambulatori a Riccione"

Limitare al massimo i disservizi per pazienti e cittadini a causa della riorganizzazione sanitaria dovuta all'emergenza Covid, garantire i presidi territoriali, pianificando nuovi spazi per almeno 10 nuovi ambulatori a Riccione, anche fuori dall'Ospedale "Ceccarini", potenziare Cardiologia e Rianimazione. Questi alcuni tra i punti essenziali elencati in una lettera, scritta dal sindaco di Riccione, Renata Tosi, al presidente dell'Ausl Romagna. "L'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che fortunatamente ci stiamo lasciando alle spalle - ha detto il sindaco Tosi - ha evidenziato quanto sia fondamentale per una comunità avere strutture sanitarie territoriali e intermedie che garantiscano un accesso più snello ai pazienti e ai cittadini, e un lavoro più sereno e decoroso a tutto il personale sanitario".

Sono nove i punti su cui Riccione pone l'attenzione e su cui si chiede alla direzione dell'Ausl, di dare una risposta "ai riccionesi da sempre orgogliosi di avere nella propria città il plesso ospedaliero Ceccarini", ha ribadito il sindaco. Ecco i punti proposti dalla lettera all'Ausl: prima di tutto definire e caratterizzare i reparti di Cardiologia e Rianimazione del Ceccarini come strutture complesse; ristrutturare i locali della vecchia Medicina d'Urgenza di Riccione per ospitare il reparto di Oculistica; ristrutturare la Medicina d'Urgenza ed allargarla nell'attuale reparto filtro di Oculistica in quanto organizzativamente più efficiente; ristrutturare il reparto Dialisi in quanto particolarmente datato e valutare il suo inserimento nel blocco operatorio; realizzare il reparto di Endoscopia digestiva nel vecchio blocco operativo; ristrutturare la palazzina direzionale sanitaria e creare nuovi ambulatori a Riccione anche alla luce delle recenti disposizioni di distanziamento sociale; riqualificare mensa ed ambulatori. "Le recenti emergenze sanitarie - si legge nella lettera all'Ausl - hanno acuito la cronica mancanza di spazi ambulatoriali per cui nelle more di un loro reperimento di interno del plesso urge la messa a disposizione di almeno 10 nuovi ambulatori anche in ufficio e strutture limitrofe". Infine serve riqualificare gli spazi esterni e creare nuovi parcheggi.

