Il supermercato mette all'asta un uovo di Pasqua gigante "solidale"

In questi giorni di festa si stanno moltiplicando le attestazioni di generosità a favore delle famiglie e delle persone maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus.Tantissimi generosi donatori stanno offrendo prodotti alimentari e per l’igiene che permetteranno anche a chi è in difficoltà di vivere una Pasqua più serena. Anche alla Caritas, con carrello sospeso e non solo, stanno arrivando donazioni al di sopra delle aspettative. Tutti insieme si sta cercando con impegno di sostenere questa emergenza.

"Viste infatti alcune richieste pervenute, è stato anche abilitato un conto corrente dedicato alle donazioni, che permetteranno l’acquisto di ulteriori buoni pasto, terminate le risorse assegnate con il decreto Cura Italia, e di altri interventi alla luce delle necessità sociali che emergeranno - spiegano dall'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano - Sabato mattina il Conad City, che sta sostenendo moltissimo la comunità in questo momento di emergenza, ha donato un uovo gigante con sorpresa. Appena ricevuto questo dono, si è subito valutato come renderlo disponibile nel modo migliore ai cittadini marignanesi. Abbiamo dunque deciso di organizzare un’asta. Si è potuto votare dalle ore 10.30 alle 12.30, con un’offerta minima di 50 euro. Dopo alcuni rilanci, si è aggiudicato l’uovo Pietro Vannoni per la generosa cifra di 300 euro, che sarà versata al conto corrente comunale dedicato a sostenere la popolazione marignanese colpita dall'emergenza Coronavirus".

“I gesti di vicinanza, affetto e sostegno e le reazioni della nostra Comunità in questo periodo sono la dimostrazione del radicamento profondo, nel nostro Paese, dello spirito di comunità - continuano dal Comune - Stiamo ricevendo tantissime attestazioni, e gesti che si rinforzano a vicenda moltiplicando la generosità. Questo ci rende davvero molto grati. Questa capacità che abbiamo di fare Insieme ci dimostra ancora una volta che saremo la nostra rinascita, con le forze e risorse che ciascuno saprà mettere e sta mettendo a favore degli altri. Augurissimi di Buona Pasqua!”.

