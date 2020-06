Il tricolore illumina il Palazzo del Turismo per la festa della Repubblica

E' pronto ad illuminarsi col tricolore il Palazzo del Turismo di Riccione che, come ha precisato l'amministrazione comunale della Perla Verde, sarà il simbolo della festa della Repubblica in un anno che a causa dell'epidemia vede annullate tutte le manifestazioni istitutzionali. "In questo particolare momento storico in cui dobbiamo più che mai riaffermare l’orgoglio di essere italiani e rafforzare la vicinanza e la solidarietà gli uni con gli altri, acquista un particolare significato la celebrazione della Festa della Repubblica il 2 giugno - spiegano dal Comune. - In quella data,74 anni fa, abbiamo scelto quella forma di governo di cui la libertà individuale e il valore del lavoro sono i pilastri fondamentali. Quest’anno non ci sono consentite altre modalità di partecipazione collettiva che quelle del cuore. L’Amministrazione Comunale, tuttavia, ha scelto di manifestare visivamente ciò che tutti noi sentiamo, illuminando il Palazzo del Turismo di Riccione, edificio centrale della vita cittadina, monumento di pregio artistico, luogo simbolo dell’accoglienza. La splendida facciata del Palazzo, nei giorni di lunedì 1 e martedì 2 giugno, si trasformerà in un grande schermo illuminato dai colori della nostra bandiera, in memoria di un passato sempre vivo e come simbolo di speranza per il futuro".

