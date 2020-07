"Il turismo vero non è quello di Rimini", polemica sulla frase dello chef Bottura

Una breve frase all'interno di un lungo discorso a elogio dell'Emilia Romagna. Poche parole pronunciate nel 2019 dallo chef Bottura in una cena di gala a Modena del Motor valley fest, sono al centro oggi di una polemica. Lo chef modenesem da anni ambasciatore della cucina emiliano romagnola nel mondo e alla regia di Al Meni a Rimini durante un evento ha affermato: "Quando gli stranieri si renderanno conto di cos’è l’Emilia Romagna, vedrete cosa vuol dire il turismo, ma non il turismo di Rimini. il turismo vero. Il turismo della gente che arriva, si ferma, passa il weekend qui a Modena, Bologna, Parma, Reggio Emilia e vede delle cose uniche al mondo, li vedo e li sento, si emozionano e tornano e questo è l’aspetto più importante".

Una frase che ha fatto saltare sulla sedia diverse persone, fra cui l'ex vicesindaco di Rimini e assessore regionale al turismo Maurizio Melucci che ha scritto un lungo post sul suo profilo facebook. "Non è normale – scrive Melucci – che un consulente pagato da una località turistica si permetta di criticarla per non dire 'sputtanarla' in occasione della presentazione di un’altra iniziativa di promozione turistica nel territorio della stessa regione".

La frase è tornata alla ribalta e il video è disponibile in un articolo della Gazzetta di Modena del 17 maggio 2019 Secondo Melucci, che si è detto basito, "Bottura ritiene il turismo riminese non quello vero ma di altro tipo. Di fronte ad un giudizio di questo tipo, per altro immotivato, il Comune di Rimini dovrebbe revocare l’incarico a Bottura. E’ il minimo".

Intanto lo chef è atteso a Rimini dal 25 al 27 settembre per la nuova edizione di Al Meni, dove è sempre accolto con grande entusiasmo e affetto.