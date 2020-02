Il vescovo Lambiasi in visita alla Casa Accoglienza A.R.O.P.

Nel pomeriggio di venerdì Mons. Francesco Lambiasi Vescovo di Rimini si è recato in forma privata alla Casa Accoglienza di A.R.O.P. a Rimini. Ad accoglierlo il Presidente di A.R.O.P. Roberto Romagnoli e alcuni membri dell’Associazione che l’hanno accompagnato nella visita e gli hanno illustrato i progetti che permettono all’associazione riminese di garantire importanti servizi alle famiglie ospiti della Casa. La Casa Accoglienza A.R.O.P. è stata realizzata per ospitare le famiglie dei piccoli malati del reparto di onco-ematologia pediatrica, al fine di offrire degli ambienti dove le famiglie possano trascorrere momenti di condivisione e relax anche durante i percorsi di terapia. “La realizzazione della Casa è per noi uno degli obiettivi più importanti raggiunti in questi anni - dichiara Roberto Romagnoli, “quando un bambino sta male tutta la famiglia ne è completamente coinvolta e noi siamo quotidianamente impegnati nell’assistere e affiancare le mamme i papà in momenti così difficili”.