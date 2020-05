Il Vicesindaco Gloria Lisi ringrazia i volontari del “Team Bota Rimini”

“Un aiuto concreto nei momenti più duri ma, soprattutto, un atteggiamento sempre positivo, con il sorriso sulle labbra e la voglia di mostrare la parte migliore della nostra città, quella di chi si rimbocca le maniche per aiutare gli altri”. Così il Vicesindaco di Rimini Gloria Lisi ha salutato i volontari del Team Bota Rimini, ricevuti nel suo ufficio di via Ducale. “In pochi giorni – ricorda la Lisi – siete passati da 5 a 200, con una solidarietà attiva e coinvolgente.1.200 richieste portate a termine, portando a chi aveva più bisogno pacchi viveri e alimenti, oppure dando una mano nella farmacia dell’ospedale; una parola dolce ed un sorriso per tutti, con particolare riguardo ai nostri anziani. Una relazione che sicuramente continuerà a dare i suoi frutti anche in futuro. Grazie di cuore, a nome di tutta la Città”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.