Imbarcazione va a sbattere ripetutamente contro la scogliera: paura al porto di Rimini domenica mattina

Paura sul porto di Rimini. Erano da poco passate le 11.30 di domenica mattina quando un natante da diporto di una ventina di metri nell'uscire dal porto è andato ripetutamente a sbattere sulla scogliera, dove erano presenti diverse persone. Queste ultime, terrorizzate dal natante che continuava a sbattere sulla barriera frangiflutti dove poi si è arenato, sono scappate tornando sulla 'terraferma'. Per fortuna nessuno si è fatto male, eccetto l'imbarcazione che ha subito dei danni. La Capitaneria di Porto sta indagando per capire le cause dell'incidente.

