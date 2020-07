Impianto eolico, Italia Nostra scrive alla Capitaneria di porto: "Danno irreversibile per l'ambiente"

Degrado irreversibile dell’ambiente, occupazione trentennale di un bene comune demaniale, mancato confronto con la comunità civile e le istituzioni del territorio, opacità nel piano economico finanziario annunciato sono gli elementi su cui vertono le Osservazioni presentate da Italia Nostra in questa fase del procedimento di richiesta concessione demaniale e avvio pratica di Autorizzazione Unica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per la realizzazione del progetto di centrale eolica industriale offshore nel Mare Mediterraneo - Mare Adriatico antistante la costa tra Rimini e Cattolica presentata da Energia Wind 2020 Srl.

Italia Nostra Rimini ha infatti formalizzato le proprie osservazioni critiche sul progetto per l’impianto eolico offshore inviando una mail pec alla Capitaneria di Porto di Rimini.

“Sarebbe un danno irreversibile per tutto il territorio riminese – spiega il presidente di Italia Nostra – ancor più grave per coinvolgere i destini di tutta una comunità che sull’industria del turismo ha costruito il proprio passato, il proprio presente e il proprio futuro. Non una riga presente nel progetto presentato sugli effetti che tale mostro falsamente ecologico avrebbe sulla vita di tutti andando a distruggere la bellezza di un paesaggio che uno dei motivi del successo internazionale della nostra riviera Una dimostrazione di quanto alla vita e al benessere delle nostre genti le società proponenti, una di Brescia, una di Lucera (Foggia), tengano in considerazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua il presidente: "Più di una preoccupazione, poi, ci arriva dalle cifre annunciate nel progetto. Un miliardo di euro, un investimento mai visto sul nostro territorio, quanto lo Stato ha in previsione di stanziare per la scuola dopo la pandemia del Covid-19. Le osservazioni presentate oggi sono una tappa giuridica di un percorso lungo ma che ci vedrà impegnati fino al termine della corsa quando sarà scongiurato questo pericolo per la nostra comunità".