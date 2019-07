"Imploriamo a Dio la conversione degli sventurati": in 200 alla manifestazione riparatoria al Summer Pride

Si è svolta sabato mattina la processione "riparatoria" per il summer pride che si terrà sabato pomeriggio a Rimini. Circa 200 i manifestanti. Ad organizzarla il Il Comitato "Beata Chiara da Rimini" che nelle settimane scorse aveva annunciato la processione. Il comitato definisce riprovevoli i comportamenti che saranno tenuti e punta il dito contro "la complicità" delle istituzioni che hanno concesso il patrocinio. Il comitato aveva invitato tutta la cittadinanza "e tutti gli uomini di buona volontà a partecipare alla processione per riparare l’offesa Maestà Divina, implorare da Dio la conversione di tutti gli sventurati che parteciperanno alla malaugurata iniziativa, e per il pieno ristabilimento a Rimini della fede cattolica e della Regalità sociale di Nostro Signore Gesù Cristo".