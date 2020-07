Importanti lavori pubblici in corso a Riccione sulla foce del Marano e in viale Mantova

Due importanti lavori pubblici in corso da oggi a Riccione. Il primo riguarda la staccionata lungo il fiume Marano dove questa notte è stato eseguito un altro stralcio del progetto che prevede la realizzazione di una palizzata di sicurezza lunga complessivamente di 150 metri a partire dal ponte su viale D'Annunzio fino alla foce. In una notte sono stati sistemati 25 metri di palizzata in legno di castagno alti 5 metri e debitamente conficcati nel terreno sull'argine del fiume Marano. I lavori sono stati divisi in tre stralci fino alla completa messa in sicurezza degli argini per tutta la lunghezza fino alla foce.

Sono partiti questa mattina anche i lavori di manutenzione straordinaria in viale Mantova dove oltre al rifacimento degli asfalti e della sede stradale saranno realizzati nuovi arredi, ma soprattutto una pista ciclabile che da viale Mantova arriverà in viale Bergamo, congiungendo quindi entrambi i plessi scolastici presenti nel quartiere, e raggiungerà infine la pista di viale Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La pista ciclabile - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici Lea Ermeti - collega le due scuole favorendo quindi il transito in sicurezza dei ragazzi che vanno a scuola. Un collegamento importante che si inserisce in quelli già esistenti e che hanno fatto guadagnare alla nostra città per il terzo anno consecutivo l'attestato della FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta 2020, Riccione ComuneCiclabile. L'attestato è stato assegnato per l'impegno profuso dalla città di Riccione nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta".