Importuna i clienti del centro commerciale e aggredisce i carabinieri

Momenti concitati, nel pomeriggio di mercoledì, per i carabinieri della Stazione di Verucchio accorsi nel centro commerciale Valmarecchia dove era stato segnalato un esagitato. Arrivati sul posto, nel parcheggio i militari dell'Arma sono stati raggiunti dal personale della sicurezza alle prese con uno straniero, poi identificato per un 33enne nigeriano, che stava infastidendo in maniera pesante i clienti. Quando i componenti della pattuglia hanno chiesto all'uomo di fornire i propri documenti, questi in un primo momento si è rifiutato per poi aggredire improvvisamente un carabinieri sferandogli due pugni al volto. E' stato a questo punto che il nigeriano è stato bloccato e ammanettato per poi essere portato in caserma dove, grazie al fotosegnalamento, è stato identificato. E' così emerso che si trattava di un soggetto regolarmente in Italia, anche se senza fissa dimora, ma i motivi dell'aggressione non sono stati chiariti. Dopo una notte in camera di sicurezza, il 33enne è stato processato per direttissima con le accuse di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.