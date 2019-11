Imposta comunale pubblicità, vademecum presentato a associazioni di categoria di Santarcangelo

Si è svolto nella mattinata di giovedì in Municipio l’incontro tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria per la presentazione del nuovo vademecum relativo all’imposta sulla pubblicità, ora disponibile anche sul sito del Comune (www.comune.santarcangelo.rn.it). Nel corso dell’incontro, gli assessori Emanuele Zangoli (Tributi) e Angela Garattoni (Attività economiche), insieme al responsabile del servizio Fiscalità locale, Davide Dellapasqua, hanno illustrato ai presenti la guida realizzata per semplificare alla imprese la comprensione delle norme relative all’imposta sulla pubblicità, le tariffe e gli adempimenti ad essa collegati.

Presenti per le associazioni di categoria Massimo Berlini (Confesercenti), Giovanna Giusto (Confcommercio), Amato Mannocchi (Santarcangelo delle Professioni) e Silvia Serra (CNA), che dopo il confronto relativo al vademecum hanno sottoposto all’Amministrazione comunale alcune richieste provenienti dalle imprese di Santarcangelo. L’incontro – parte di un percorso con cui l’Amministrazione comunale intende rafforzare ulteriormente le relazioni con le attività economiche del territorio – è stato infatti occasione per un confronto relativo alle possibilità di nuove agevolazioni per le imprese, nonché per un primo accenno al bilancio di previsione 2020 del Comune.