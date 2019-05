Imprenditori arrestati per riciclaggio di denaro, maxi sequestro da 18 milioni

C'è un vasto giro di griffe contraffatte al centro dell'operazione "Eden brand" della Guardia di Finanza di Rimini che, all'alba di giovedì, ha visto finire nei guai quattro imprenditori ed eseguire sequestri per 18 milioni di euro. Il blitz, partito dalla Romagna ed eseguito in tutta Italia e a San Marino, ha disarticolato l'organizzazione specializzata nell'abbigliamento tarocco dei principali brand come Adidas, Vans, Thrasher, Fila, Lacoste, Blanenciaga ed altri. L'indagine era partita nel 2017 quando, secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, la banda ha iniziato a produrre e commercializzare i prodotti che erano in tutto e per tutto identici agli originali. Per poterli realizzare, il gruppo di imprenditori aveva registrato gli stessi marchi nella Repubblica di San Marino all'insaputa dei veri titolari dei brand.

In poco tempo è nato un vero e proprio impero che ha visto produrre oltre 500mila pezzi che, poi, venivano distribuiti nei negozi spacciandoli per veri all'insaputa degli stessi titolari delle boutique. Le indagini hanno permesso di risalire la filiera, che ha coinvolto 35 soggetti, individuando i canali produttivi e di stoccaggio tra Italia e San Marino. L'abbigliamento taroccato, secondo le stime della Finanza, ha garantito in pochi mesi un incasso di oltre 2 milioni di euro che venivano poi riciclati nelle stesse aziende coinvolte.

L'indagine ha quindi permesso di arrestare due imprenditori, tutti residenti nel riminese, e di far interdire altre due persone. A smascherare il gruppo sono state le misere dichiarazioni dei redditi presentate a fronte di un altissimo tenore di vita di tutti gli indagati. L'operazione eseguita giovedì mattina ha portato anche al sequestro preventivo di tre aziende e di quote societarie di 5 società, 12 immobili oltre a un'imbarcazione e a titoli per un valore di circa 18 milioni di euro.