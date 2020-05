In arrivo oltre 4 milioni di euro per l'adeguamento sismico delle scuole

Buone notizie per il territorio provinciale in materia di edilizia scolastica, sono in arrivo infatti oltre 4,1 milioni di euro di finanziamenti finalizzati a mettere in sicurezza gli edifici scolastici dal punto di vista della normativa antisismica. Unitamente al decreto ministeriale n. 175/2020 pubblicato di recente nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio, è il decreto del presidente n. 28 del 7 maggio che individua e completa gli interventi da finanziare mediante una nuova assegnazione ministeriale che si colloca nella cornice della programmazione triennale provinciale – 2018/2020 - e si sostanzia in quattro interventi sul fronte degli adeguamenti antisismici e delle nuove costruzioni. Nel dettaglio, i finanziamenti riguardano i seguenti interventi: demolizione e ricostruzione della succursale di via Tambroni dell’Istituto Professionale L.B. Alberti: due finanziamenti per un totale di € 1.516.545,86; adeguamento sismico della scuola primaria di via Pescara dell’IC Miramare di Rimini: due finanziamenti per un totale di € 900.000,00; adeguamento sismico della succursale di via Galilei della scuola secondaria di primo grado Franchini di Santarcangelo di Romagna: € 500.000,00; nuova scuola primaria Marina Centro di Via Catullo dell’IC Zavalloni di Riccione: € 1.200.000,00.

“Oltre agli stanziamenti sopra citati, grazie ai cofinanziamenti comunali – sottolinea il presidente della Provincia Riziero Santi - il volume degli investimenti sul territorio provinciale ammonterà a circa 6,1 milioni, con appalti e interventi da aggiudicarsi indicativamente entro il 2021. L’attività programmatoria, nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali, ha dovuto contemperare le esigenze di intervento della Provincia sugli Istituti superiori (come l’Alberti) con quelle dei Comuni per le Scuole del primo ciclo. Ritengo che i risultati confermino un ottimo lavoro di squadra, coordinato dalla consigliera provinciale Alice Parma che ha la delega in quella che è la funzione programmatoria triennale di edilizia scolastica, competenza delegata dalla Regione Emilia-Romagna nella quale la Provincia dimostra capacità di relazione e coordinamento con i Comuni per soddisfare le esigenze dell’intero territorio provinciale.”