In arrivo risorse per scuole, strade e ambiente: nel Riminese un milione e 300mila euro in cinque anni

"La norma Fraccaro diventa operativa: 2,5 miliardi di euro sono a disposizione di tutti i Comuni italiani, dal 2020 al 2024, per opere di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. Andiamo quindi dalla messa in sicurezza delle scuole pubbliche alla mobilità, dall'illuminazione alle energie rinnovabili negli edifici pubblici”.

A fare il punto sulle risorse è il Senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti. “I fondi sono proporzionali al numero di abitanti, divisi per fasce: andiamo da un minimo di 250 mila euro per i paesi sotto i 5.000 abitanti, fino ad un 1 milione e 250 mila euro per le città sopra i 250 mila abitanti. Con la manovra 2018 e con il decreto Crescita avevamo già assegnato 900 milioni ai Comuni per scopi simili: sono stati usati a 98%, abbiamo quindi una ragionevole certezza che anche la norma Fraccaro sarà un successo, facendo partire migliaia di cantieri in tutta Italia", prosegue Croatti. “Risorse molto importanti per i comuni della provincia di Rimini che potranno essere impiegate per mettere in sicurezza strade, scuole ed edifici pubblici. O ancora per rimuovere le barriere architettoniche e realizzare progetti di mobilità sostenibile. La norma Fraccaro distribuirà nel riminese dai 210mila euro all’anno per il capoluogo Rimini (1 milione e 50mila euro in cinque anni) ai 50mila euro annui (250mila euro in cinque anni) per gli 11 comuni sotto i 5000 abitanti della nostra provincia. Nuovo impulso agli investimenti del territorio e sostegno ai Sindaci delle nostre città". Conclude Croatti.