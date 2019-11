In aumento i disabili nelle scuole, il comune investe 5 milioni di euro

A fronte di un aumento di richieste costante, circa l'11% annuo, il Comune di Rimini investe più di 5 milioni per garantire sostegno educativo, ausili didattici, trasporti speciali e centri estivi specializzati. Lo ricorda il Comune, tornando a citare i dati che la vedono svettare in regione. Se in Emilia-Romagna nell'ultimo triennio il numero di alunni con handicap frequentanti le scuole statali in media del 3,88% all'anno, in provincia di Rimini quella percentuale è il 7% e nel territorio del Comune il numero di beneficiari dell'assistenza educativa ha visto un aumento medio dell'11,04%. Ora, precisa l'amministrazione non tutti i bambini certificati hanno l'assistenza educativa, per cui il dato risente sia dell'aumento dei bambini certificati, sia di un aumento di quelli che necessitano di assistenza, intorno al 4%. Detto ciò, Palazzo Garampi sottolinea di impegnarsi anche per le scuole comunali per l'infanzia, nelle quali, solo nell'ultimo anno, si è riscontrato un aumento di bambini disabili accolti di oltre il 13%. C'è poi il sostegno alle famiglie dei bambini disabili che in estate vanno ai centri estivi, circa 630.000 euro all'anno e il trasporto speciale e gli ausili. "A fronte di un aumento costante della domanda, noi ribadiamo un concetto cardine: il diritto allo studio rimane un principio e un servizio inderogabile per la comunità- commenta l'assessore ai Servizi educativi, Mattia Morolli- Certo, c'è da interrogarsi perchè ci sia questo aumento anomalo su Rimini. In parte esiste una emigrazione scolastica, come quella sanitaria, perchè da noi i servizi ci sono e funzionano bene". Il modello integrativo "funziona, anche grazie al raccordo costante con Ausl, scuole e famiglie, ma necessiterà sempre più dell'attivismo e del protagonismo delle altre istituzioni, dallo Stato in già, dell'associazionismo e, perchè no, anche della rete produttiva ed economica locale", conclude.