In auto con pistola finta e marijuana, scatta la denuncia

E' stato il troppo nervosismo a tradire un 23enne di Misano che, fermato dalla polizia Municipale, è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo senza tappo rosso, le relative munizioni, e della marijuana per uso personale. Il giovane, nel pomeriggio di lunedì, è stato fermato da una pattuglia per un controllo mentre viaggiava a bordo della propria vettura. Gli agenti si sono subito insospettiti quando, alla richiesta dei documenti, il 23enne continuava a guradare il suo zainetto sul sedile del passeggero tanto che il personale della Municipale ha deciso di effettuare una perqusizione. All'interno del borsello è così spuntata una pistola Beretta, perfetta riproduzione di quella originale, senza però il tappo rosso che la contraddistigue come "scacciacani". Sempre nello zaino sono stati rinvenuti i proiettili a salve, un vasetto di vetro con alcuni grammi di marijuana e il macinino per preparare gli spinelli. Il tutto è valso al 23enne la denuncia e la segnalazione alla Prefettura come assuntore.

"Siamo convinti che un costante monitoraggio del territorio, anche se le misure di sicurezza sugli spostamenti per evitare la diffusione dell'infezione da Covid-19 si sono ammorbidite - ha detto l'assessore alla Sicurezza, Elena Raffaelli - dimostra che l'attenzione alla sicurezza dei cittadini resta alta. Sicurezza in tutti i sensi, garantita dalla Polizia Locale, sia per quanto riguarda la salute di tutti noi, ma anche per quelli che sono fenomeni di più comune irregolarità".