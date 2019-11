In cerca di droga "raccolgono" uno spacciatore per strada, fermati dalla Finanza

Nell’ambito di un pattugliamento del territorio, finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, i militari della pianificato ai fini del contrasto ai traffici illeciti, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato uno spacciatore e sorpreso due giovani assuntori di stupefacenti. Tutto è avvenuto nella serata di venerdì in via Trento a Cattolica quando, una pattuglia delle Fiamme Gialle, ha notato un veicolo con targa sammarinese e due persone a bordo che ha accostato improvvisamente sul ciglio della strada per far salire un ragazzo. E' così scattato il controllo che ha permesso di identificare due cittadini italiani, che si trovavano sull'auto, e un cittadino albanese. La perquisizione ha permesso di trovare un involucro contenente 0,40 grammi di cocaina e 0,80 grammi di hashish che è valso agli italiani, un 32enne e un 19enne, la segnalazione alla Prefettura come assuntori. Nei confronti del terzo uomo, quello salito nell'abitacolo, è merso che si trattava di un albanese residente poco lontano ed è stata decisa una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione dello straniero sono spuntati 9 involucri di cellophane contenenti complessivamente 9,8 grammi di cocaina che sono valsi le manette al pusher. Processato per direttissima sabato mattina, lo spacciatore è stato condannato a 16 mesi di reclusione con pena sospesa.