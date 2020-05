In estate via al cantiere per aumentare i parcheggi alla stazione ferroviaria

E’ in pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Rimini il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante la terza fase del progetto di ampliamento del parcheggio Metropark, l’infrastruttura a servizio della stazione ferroviaria di Rimini capace di portare, con questo ulteriore ampliamento, l’offerta di parcheggio a servizio di utenti e viaggiatori dagli attuali 183 a 478 stalli auto, incrementando così fortemente la propria offerta. Con questo passaggio formale sarà possibile passare con continuità dal termine della fase due, in corso e prevista per il mese di luglio, direttamente alla fase tre e giungere alla realizzazione del progetto, curato e realizzato da Metropark S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che col completamento dei lavori d’ampliamento ha l’obiettivo di dare risposta alla crescente domanda di sosta nell’area attorno alla stazione ferroviaria di Rimini, per la centralità che ha assunto come luogo di scambio nell’ambito del sistema del trasporto pubblico locale.

L’intervento è infatti parte integrante della prima fase del protocollo di intesa per la riqualificazione e la trasformazione urbana dell’intera area, sottoscritto tra Comune di Rimini, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e Regione Emilia Romagna. Un vero e proprio hub della mobilità cittadina che, anche attraverso la Velostazione, consente l’incremento dell’offerta della sosta estesa a differenti tipologie di mezzi, auto, bici, moto e veicoli elettrici, e che avrà dopo il completamento della

nuova piazza urbana della Stazione come momento centrale l’avvio dei lavori per la realizzazione dei nuovi sottopassi, da quello centrale con lo sfondamento verso mare, alla riqualificazione del sottopasso di viale Principe Amedeo previsti tra agosto e dicembre prossimo.

La capacità attuale del parcheggio salirà dunque dai 183 attuali a 335 posti auto al termine della fase due in luglio per poi crescere ancora a livello complessivo con la realizzazione della fase tre.

Nell’area di ampliamento P3 le opere consistono prevalentemente nella realizzazione di una nuova pavimentazione stradale con manto impermeabile lungo le corsie di marcia e pavimentazione drenante lungo gli stalli, la messa a dimora di alberature, la realizzazione della rete di smaltimento

delle acque meteoriche, della rete di irrigazione e della rete di illuminazione e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.