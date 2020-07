In giro a Riccione con una pistola nello zaino, denunciato un ragazzo

Attimi di paura questa notte, intorno alle ore 02:00, quando alcuni passanti hanno avvertito la centrale operativa dei Carabinieri che un giovane, nei pressi dei bagni di piazzale Azzarita a Riccione, ha estratto una pistola e stava esplodendo alcuni colpi in aria.

Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri della Stazione di Riccione, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo - in rinforzo dal Rgt. Carabinieri di Bologna - hanno subito individuato il giovane ed una volta bloccato hanno proceduto alla sua perquisizione.

All’interno dello zaino, il ventenne marocchino B.M., residente a Milano, in vacanza a Riccione, aveva infatti nascosto una pistola, fortunatamente risultata una scacciacani a salve con tanto di tappo rosso.

Immediatamente condotto in caserma per l’identificazione e gli accertamenti di rito, il marocchino – che non ha saputo chiarire il motivo del porto dell’arma – è stato denunciato in stato di libertà per i reati di procurato allarme ed esplosioni pericolose.