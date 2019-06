In giro per l'Italia sui mezzi pubblici: il viaggio 'senza fretta' di Lollo

La Vicesindaco Gloria Lisi ha incontrato sabato mattina, in residenza comunale, "Lollo" che, nel suo viaggio “senza fretta”, ha fatto tappa a Rimini. Passa anche da Rimini il viaggio “senza fretta” di Lorenzo Cardone, il giovane che accompagnato da papà Franco, sta attraversando l'Italia, da Roma a Savigliano (CN) , sua città natale, utilizzando solo mezzi pubblici.

Lorenzo Cardone, detto "Lollo", è un ragazzo speciale a cui "piace salutare le persone”, come scritto anche sulla sua maglietta, che indossa sempre nelle grandi occasioni. Nominato dalla sua città "Ambasciatore del saluto", il 2 aprile del 2016 durante giornata mondiale dell'autismo, Lollo ha una particolare predisposizione nel salutare le persone e ricordarsi per sempre i loro nomi. Insieme al suo papà ha intrapreso questo viaggio, in treno e in autobus, in cui sta incontrando i sindaci e gli amministratori di tutte le 19 città, scelte come tappa del suo "viaggio senza fretta".