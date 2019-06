In migliaia sfidano il sole e il caldo per i provini di Italia's got talent al Palas

Hanno sfidato il caldo. In tantissimi, da tutt'Italia, sono arrivati a Rimini per partecipare al casting della nuova edizione di Italia's got talent. E' il Palas ad aver ospitato le selezioni degli aspiranti divi della televisione. Nelle passate edizioni si sono esibiti artisti di ogni tipo: attori, musicisti, atleti, ballerini, acrobati ma anche domatori di lama, attorcigliatori di spaghetti con la lingua, divoratori di tarantole velenose e tacchini parlanti.

C'è chi ha dormito in auto, chi addrittura in tenda. Ognuno una sua storia da raccontare. Tra la speranza di farcela o comunque il ricordo e dire "Io c'ero". Circa 4mila, secondo i dati degli organizzatori, i concorrenti che si sono presentati all'appuntamento rivierasco. Tra ansie ed emozioni, le persone hanno sfilato all'interno del Palas, per poi essere condotti all'esterno per il provino di 100 secondi. L'organizzazione ha provveduto a distribuire anche bottiglie d'acqua.