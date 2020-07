In trasferta sulla Riviera per spacciare "neve", psuher arrestato dai carabinieri

Un intenso via vai di persone sospette che, a tutte le ore del giorno e della notte, frequentavano l'abitazione bellariese di un 45enne comasco ha fatto suonare un campanello d'allarme ai carabinieri della Stazione di Bellaria che hanno così messo sotto controllo la zona. Avuta la certezza che in quell'appartamento c'era qualcosa che non andava, i militari dell'Ar,a hanno chiesto e ottenuto un mandato di perqusizione eseguito nella mattinata di giovedì. All'interno dell'abitazione ha subito attirato l'attenzione degli inquirenti dell'Arma una scatola di derivazione dell’impianto elettrico particolarmente usurata. Al suo interno sono così stati scoperti 3 incolucri di cellophane contenenti in tutto 150 grammi di cocaina mentre, nascosto nella confezione di un cd, un bilancino di precisione. Tutto il materiale ha fato scattare le manette ai polsi del 45enne che, venerdì, è stato processato per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, lo ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Como in attesa della prossima udienza.

