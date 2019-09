Inaugurata la mostra "Wall of fame, le radici della Riders’land"

Nelle sale quattrocentesche di Castel Sismondo è stata inaugura la mostra "Wall of fame, le radici della Riders’land, organizzata da Comune di Rimini e nuovo Motoclub Renzo Pasolini.

Sette sale dedicate ai campioni riminesi più titolati con l’esposizione delle loro moto, caschi, tute, trofei in un ambiente che vuole ricordare l’atmosfera racing di un autodromo, ma anche la memoria viva di decine e decine dei piloti che hanno corso sotto le bandiere del Nuovo Motoclub Renzo Pasolini.

L'esposizione, promossa in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini( in programma dal 13 al 15 settembre sul circuito di Misano Marco Simoncelli) racconta la storia del motociclismo agonistico attraverso i piloti del Moto club Renzo Pasolini: un percorso come un circuito di una ventina di moto di sette campioni mondiali come Marco Simoncelli, Manuel Poggiali e Pier Paolo Bianchi.