Inaugurato e subito chiuso dalla Municipale l'ex Operà di Riccione

Ha durato solo una notte il divertimento all'ex Operà di Riccione, il locale nella zona del Marano che quest'anno si chiama Moorea, chiuso dagli agenti della Municipale di Riccione che hanno notificato agli attuali gestori l'ordinanza di temporanea sospensione della licenza. A far scattare il provvedimento è stato un sopralluogo degli agenti, che aveva evidenziato alcuni impianti non ancora messi in sicurezza dopo i lavori di restyling, che però non avevano impendito di dare il via alle danze durante il weekend della Notte Rosa. Dalla proprietà fanno comunque sapere di essere già al lavoro per sistemare i pavimenti sconnessi e gli altri rilievi indicati dalla Municipale per garantire la sicurezza degli avventori e dare il via libera.