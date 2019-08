Inaugurato il giardino e la sala multimediale della casa accoglienza

Si è svolta lunedì mattina la visita ufficiale di una delegazione della Banca Malatestiana presso la casa accoglienza Arop di via Fogazzaro 127 a Rimini. Erano presenti Enrica Cavalli e Paolo Lisi, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della Banca Malatestiana, oltre a Roberto Romagnoli, Presidente di Arop e altri soci.

Per l’occasione sono stati inaugurati il giardino (con tanti giochi dal castello al dondolo), il gazebo e la sala multimediale, con un grande megaschermo per poter giocare con i videogiochi e guardare la televisione. Le due nuove aeree inaugurate sono frutto della vincita del bando per la realizzazione di Progetti di Utilità Sociale indetto dalla Banca Malatestiana nel 2018. Grazie ai progetti finanziati dal contributo di 40mila euro, l’associazione riminese di Oncoematologia Pediatrica può dunque garantire agli ospiti della casa altri importanti servizi. La casa accoglienza, realizzata per ospitare le famiglie dei piccoli malati del reparto di onco-ematologia, ha anche lo scopo di offrire degli ambienti dove le famiglie possono passare momenti di condivisione e relax anche durante i percorsi di terapia.