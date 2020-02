Inaugurato “L’ Amarcord”, il nuovo punto di ristoro all’interno della Fiera di Rimini

E’ stato inaugurato questa mattina, durante Beer & Food Attraction, con la tradizionale apertura della botte di Birra Amarcord, il primo punto di ristoro “L’Amarcord” all’interno del quartiere fieristico di Rimini che per Italian Exhibition Group e per la controllata Summertrade (società leader in Italia che gestisce in esclusiva il catering di IEG) rappresenta un nuovo biglietto da visita dell’offerta complessiva dei servizi in fiera.

Nato dalla collaborazione tra Summertrade e Birra Amarcord (azienda nata a Rimini nel 1997 e conosciuta per l’eccellenza della produzione di birre spesso ammiccanti, nelle varie tipologie, al genio di Federico Fellini), il nuovo locale, che sarà operativo dalla prossima fiera (Mir Tech 8- 10 marzo), si trova nel padiglione D0 e propone anche hamburger di alta qualità con l’utilizzo del pane di San Patrignano, hot dog coi wurstel di mora romagnola e ovviamente ottima birra alla spina.

Al taglio del nastro erano presenti Elena e Andrea Bagli titolari di Birra Amarcord e Paolo Pantaleoni, Responsabile Marketing di Summertrade. Durante l’inaugurazione non sono mancate le divertenti incursioni dell’attrice Francesca Airaudo nei panni di “Gradisca”.