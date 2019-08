Incendia la propria auto e scappa ma finisce nella rete dei carabinieri

E' andata male a un 40enne della Valmarecchia, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso dai carabinieri di Novafeltria subito dopo aver appiccato un incendio alla propria auto. L'allarme è scattato nella tarda serata di lunedì quando, al centralino dell'Arma, è arrivata una segnalazione da Maiolo che perlava di un veicolo in fiamme in località Boscara. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, mentre si avvicinava al rogo, ha notato il 40enne. L'uomo, alla vista delle divise, ha cercato di scantonare ma è stato fermato e identificato mentre è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente. L'uomo, messo alle strette, non ha potuto far altro che ammettere di essere stato lui a incendiare la Lancia Y10 di sua proprietà andata poi completamente distrutta. Le ammissioni gli sono costate una denuncia a piede libero e, al momento, gli inquirenti dell'Arma sono al lavoro per cercare di capire il movente del rogo.