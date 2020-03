Nella notte scoppia un incendio in casa: crollano il tetto e il solaio

I Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti in via Canonica a Santarcangelo di Romagna, alle 23:45 di sabato, dove in serata si era sviluppato un incendio in un'abitazione. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio, che è stato particolarmente impegnativo a causa dell'ingente quantitativo di materiale combustibile accumulato nei vari piani del fabbricato. Pur registrando il crollo del solaio e della copertura dell'abitazione, i Vigili del fuoco hanno impedito la propagazione delle fiamme ai fabbricati adiacenti.

Domenica mattina è partita la bonifica e la messa in sicurezza dello scenario dell’incendio, che richiede alcune ore. Il comando dei Vigili del fuoco di Rimini è intervenuto con cinque mezzi e 16 uomini ed è stato supportato da una squadra del distaccamento volontario di Savignano sul Rubicone.