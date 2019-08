Scoppia un incendio nell'aia: i pompieri portano in salvo gli animali e spengono le fiamme

I Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti intorno alle 11:15 di lunedì mattina a San Clemente a causa di un incendio a un capanno adibito a ricovero di fieno di circa 50 metri quadri, in via Provinciale Conca. I pompieri sono giunti sul posto con l'autopompa serbatoio, due autobotte pompa e due campagnole 4x4.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è consistito nel salvataggio degli animali da cortile - tra i quali galline, conigli e maiali - presenti nella zona cortilizia coinvolta dalle fiamme, che nella maggior parte sono stati portati in salvo dagli stessi pompieri. L’azione ha evitato anche l'ulteriore propagazione dell’incendio alle zone limitrofe, dal momento che le fiamme hanno anche interessato circa 250 metri quadri della vegetazione presente nell'aia. Nel corso dell'intervento, per effetto delle particolari condizioni climatiche rese ancora più critiche dai prodotti della combustione e in particolare del calore sviluppato dell'incendio, tre vigili hanno accusato un malore e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per i necessari accertamenti.